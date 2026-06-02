Попасть на матч сборной России по футболу в Калининграде можно без Fan ID

Попасть на матч сборных России и Тринидада и Тобаго можно будет без Fan ID, сообщается в соцсетях губернатора Алексея Беспрозванных. Стоимость билетов начинается от 400 рублей. Калининград примет сборную России 9 июня. По словам Беспрозванных, это произойдет впервые с 2019 года. Матч начнется в 19:00 (0+).
«В 2018-м на ЧМ “Ростех Арена” собрала почти 34 000. В этот раз цель одна — полный стадион. Это сделать реально. Берите детей, друзей, всю семью, — написал губернатор. — Калининград умеет встречать большой футбол. Давайте сделаем так, чтобы эту атмосферу запомнили все — и зрители, и игроки. Придём поболеть за наших балтийцев, которые могут выйти в составе сборной России. Играть дома, на своей арене». Также, по словам губернатора, готовятся сюрпризы в программе матча.
Сборная России по футболу анонсировала матч в Калининграде в конце апреля. Первую игру сборная России проведёт в Каире против команды Египта, 5 июня в Волгограде сыграют с Буркина-Фасо.