В Волгограде подтвердили планы строительства крупнейших дорожных объектов

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров и руководитель Федерального дорожного агентства Романом Новиковым в ходе рабочей поездки обсудили строительство третьего этапа обхода Волгограда и второго этапа Третьего пускового комплекса мостового перехода через Волгу, которые станут частью международного коридора «Север — Юг».
Первым посещенным объектом стал участок обхода в Красноармейском районе города, где в декабре 2025 года введен в строй основной ход трассы второго из четырех этапов протяженностью 12 километров. Третий этап протяженностью 33,4 километра соединит между собой этот участок с федеральной трассой Р-260 «Волгоград — Каменск-Шахтинский — Луганск». Проектная документация разработана и получила положительное заключение государственной экспертизы. В ходе строительства здесь также сделают семь транспортных развязок, 16 путепроводов, семь мостов, уложат 25 водопропускных труб, оборудуют семь площадок отдыха, проведут 102 километра линий освещения.
«Обход имеет ключевое значение всего Юга России и работы транспортно-логистического коридора “Север-Юг”. Спасибо, что в это непростое время Росавтодор с Минтрансом, правительством РФ решает такую важную задачу для всех жителей Волгоградской области и страны», — сказал Андрей Бочаров.
В Среднеахтубинском районе Волгоградской области в 2026 году начнется строительство второго этапа Третьего пускового комплекса. Правительство РФ выделило 14,3 миллиарда рублей на дорогу, 27 мая был объявлен конкурс на определение подрядной организации. Строительство будет финансироваться в течение шести лет. Протяженность участка составит 9,7 километра, новая трасса соединит первый этап Третьего пускового комплекса от поселка Третий Решающий с развязкой у Краснослободска. Проект предполагает возведение четырехполосной автодороги, шести мостовых сооружений, укладку десяти водопропускных труб.
В ходе рабочей поездки Андрей Бочаров и Роман Новиков также обсудили ряд других ключевых вопросов, включая вторую ветку моста через Волгу, четвертый этап обхода Волгограда, возведение подъездной автодороги к островной системе Голодный — Сарпинский и мостового комплекса.
«Принимаемые решения направлены на выполнение задач, связанных с повышением качества жизни людей, решением задач развития транспортной инфраструктуры. Все планы, которые были определены, на территории Волгоградской области реализуются в соответствии с графиками, — подчеркнул губернатор. — Кроме того, мы сегодня достаточно много говорили о развитии придорожного сервиса, придорожной инфраструктуры, поскольку любое дорожное строительство ведет к развитию территории».
Представитель федерального ведомства отметил, что реализуемые регионом проекты закрывают потребности развития всей дорожно-транспортной сети юга страны, отметив стратегический и комплексный подход главы региона к развитию.
В 2026 году в регионе запланирован ремонт 255 километров автодорог.