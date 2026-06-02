В Волгограде подтвердили планы строительства крупнейших дорожных объектов

Первым посещенным объектом стал участок обхода в Красноармейском районе города, где в декабре 2025 года введен в строй основной ход трассы второго из четырех этапов протяженностью 12 километров. Третий этап протяженностью 33,4 километра соединит между собой этот участок с федеральной трассой Р-260 «Волгоград — Каменск-Шахтинский — Луганск». Проектная документация разработана и получила положительное заключение государственной экспертизы. В ходе строительства здесь также сделают семь транспортных развязок, 16 путепроводов, семь мостов, уложат 25 водопропускных труб, оборудуют семь площадок отдыха, проведут 102 километра линий освещения.