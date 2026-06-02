В Азовском море появился исчезнувший в 70-х годах желтый морской петух

Отличительной чертой облика этой рыбы служат три загнутых вниз острых костяных луча на каждом грудном плавнике. С их помощью тригла, словно ножками, упирается в дно и неторопливо «переступает» по нему — это сразу выдает в ней донного жителя. Однако подлинная красота рыбы скрыта в ее длинных грудных плавниках, когда они сложены. В таком виде они почти неприметны. Но стоит тригле расправить их во всю ширь — и это напоминает павлиний хвост в момент раскрытия. Плавники поражают яркостью красок: их основное поле насыщенного синего или густого бирюзового цвета окаймлено по краям ярко-голубой полосой, а центр усеян выразительными пятнами синего, зеленого и красного оттенков.