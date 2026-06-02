В Азовском море появился исчезнувший в 70-х годах желтый морской петух

Крупный экземпляр желтого морского петуха Chelidonichthys lucerna общей длиной 76 сантиметров был пойман в Таганрогском заливе около поселка Седово (ДНР). Появление необычной для здешней акватории рыбы ученые связывают с осолонением Азовского моря.
Тригла была добыта достаточно далеко от берега — на удалении 12 километров и на глубине четырех метров. Как отметили ученые Азово-Черноморского филиала ФГБНУ «ВНИРО», ранее Chelidonichthys lucerna так далеко на север Таганрогского залива никогда не заходила.
Естественная среда обитания желтого морского петуха (триглы) — это прибрежные зоны северо-восточной части Атлантического океана, простирающиеся от Западной Сахары на юге до Норвегии на севере. Этот вид встречается в Северном, Средиземном, Мраморном и Черном морях. Будучи типичной морской рыбой, тригла не переносит воду с низким содержанием соли.
В последний раз тригла фиксировалась в акватории Азовского моря только во время предыдущего увеличения уровня соли в 1972—1979 годах. Об этом свидетельствует большое набивное чучело морского петуха, украшающее рабочее помещение Ейской инспекции рыбоохраны Азово-Черноморского территориального управления Росрыболовства.
Своей яркой и нестандартной внешностью тригла неизменно приковывает взгляды рыболовов. Ее большая голова, напоминающая треугольник, вся усеяна костными пластинками с острыми шипами — они есть и над глазами, и на затылочной части. Жаберные крышки тоже не отстают: их края снабжены колючками. Широкий рот, расположенный спереди, выдает в тригле хищника-засадчика. Основную часть ее меню составляют крабы, креветки и мелкая рыба, а ракообразные и моллюски попадают на стол реже.
Отличительной чертой облика этой рыбы служат три загнутых вниз острых костяных луча на каждом грудном плавнике. С их помощью тригла, словно ножками, упирается в дно и неторопливо «переступает» по нему — это сразу выдает в ней донного жителя. Однако подлинная красота рыбы скрыта в ее длинных грудных плавниках, когда они сложены. В таком виде они почти неприметны. Но стоит тригле расправить их во всю ширь — и это напоминает павлиний хвост в момент раскрытия. Плавники поражают яркостью красок: их основное поле насыщенного синего или густого бирюзового цвета окаймлено по краям ярко-голубой полосой, а центр усеян выразительными пятнами синего, зеленого и красного оттенков.
Фото: Азово-Черноморский филиал ФГБНУ «ВНИРО».
У рыбы крупная, расширенная голова, а тело стремительно становится уже по направлению к хвосту. Цвет — красновато-кирпичный, с более темными и густыми по тону пятнами. Бока желтоватые, иногда приобретают ярко-желтую окраску, что и послужило причиной для присвоения виду имени «желтый морской петух».
«Потепление климата и увеличение солености все больше превращают Азовское море в огромную черноморскую лагуну. Морские собачки, зеленушки, черноморские бычки, а теперь и морской петух — количество черноморских обитателей, регистрируемых в Азовском море и в его самом опресненном участке — Таганрогском заливе, постоянно увеличивается», — сообщили «РГ» в Азово-Черноморском филиале ФГБНУ «ВНИРО».