Климатологи предупредили о больших вложениях для исполнения Парижского соглашения

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Международный коллектив климатологов выяснил, что для полной реализации Парижского соглашения по климату потребуются рекордные темпы развития индустрии по изъятию СО2 из воздуха, которые человечеству придется внедрять быстрее, чем солнечные батареи и электромобили с их текущими рекордными темпами развития. Об этом сообщила пресс-служба британского Оксфордского университета.
«Все изученные нами сценарии подразумевают не только резкое снижение выбросов, но и массовое внедрение технологий фиксации СО2. Для этого нам необходимо, чтобы эти технологии уже в ближайшие десятилетия начали ежегодно изымать несколько миллиардов тонн СО2 из воздуха. Это потребует колоссальных инвестиций и темпов внедрения, превосходящих то, с какой скоростью внедряются солнечные батареи», — заявил научный сотрудник Университета штата Мэриленд (США) Мэттью Гидден, чьи слова приводит пресс-служба Оксфордского университета.
Как отмечают Гидден и ученые, в последние несколько лет климатологи все чаще говорят о том, что полная или даже частичная реализация Парижского соглашения по климату потребует не только резкого сокращения выбросов парниковых газов, но и запуска масштабных проектов по изъятию СО2 из атмосферы. В противном случае человечеству не удастся удержать глобальное потепление ни на отметке в 1,5 градуса Цельсия, ни 2 градуса Цельсия, заложенные в документе.
Для оценки готовности человечества к реализации масштабных проектов по изъятию парниковых газов из атмосферы Гидден и ученые подготовили отчет, в котором собраны все сведения о темпах развития и внедрения подходов, удаляющих СО2 из атмосферы. Оказалось, что уже принимаемые меры ежегодно изымают 2,2 млрд тонн СО2 из атмосферы, большая часть чего приходится на высадку деревьев, тогда как для выхода в климатический «ноль» этот показатель потребуется нарастить до 5 млрд тонн.
Для выхода на этот уровень, как показывают расчеты климатологов, потребуются рекордные темпы внедрения уже существующих и разрабатываемых технологий изъятия парниковых газов из атмосферы, на долю которых пока приходится лишь 0,1% от общего объема удаляемого СО2. При этом ни один из существующих подходов не способен удалить из атмосферы более миллиарда тонн углекислого газа, что говорит о необходимости одновременного развития и внедрения сразу нескольких подобных технологий.
«Сейчас проводятся десятки пилотных проектов по внедрению этих технологий по всему миру, однако реальное их использование сильно отстает от прогнозов и ожиданий. Пока было построено лишь 20% от запланированных мощностей, что демонстрирует огромные сложности, связанные с переходом от заявлений о постройке подобных проектов к реальной физической реализации этих планов», — подытожил научный сотрудник Университета штата Висконсин (США) Франклин Каньяко, чьи слова приводит пресс-служба Оксфордского университета.