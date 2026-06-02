«Семён Семёныч!» Что сгубило Чекана — милиционера из «Бриллиантовой руки»

В том же году Чекан сыграл простого русского солдата Тихона Щербатого в киноэпопее Сергея Бондарчука «Война и мир» (1965 год). Огромным было и его наследие в дубляже, где его голосом говорили герои десятков фильмов и мультфильмов. К сожалению, слава оказалась хрупкой. С наступлением 1980-х годов предложения от режиссёров практически иссякли, а старая фронтовая травма ноги начала прогрессировать, делая передвижение мучительным. Оказавшись за бортом профессии, Станислав Юлианович столкнулся с тяжелейшим психологическим кризисом. Именно в этот период, пытаясь заглушить тоску и физическую боль, он, как свидетельствовали знакомые, начал злоупотреблять алкоголем.