Что сгубило Чекана — милиционера из «Бриллиантовой руки»

Станислав Чекан родился 2 июня 1922 года. Он навсегда вписал себя в историю отечественного кинематографа, создав неповторимые образы простых, но сильных духом людей. Зрители помнят его как сурового, но справедливого капитана милиции Михаила Ивановича из «Бриллиантовой руки» (реж. Леонид Гайдай, 1968), могучего Ивана Поддубного в «Борце и клоуне» (реж. Борис Барнет, Константин Юдин, 1957).
За всенародным признанием стояла судьба человека, прошедшего через горнило репрессий, фронт и тяжелейшие испытания. Заслуженный артист РСФСР, ветеран Великой Отечественной войны и актёр с непростой биографией. Подробности — в материале rostov.aif.ru.
Сын «врага народа».
Станислав Юлианович Чекан родился в Ростове-на-Дону. Его детство пришлось на самые мрачные страницы истории: в 1937 году его родителей арестовали по ложному обвинению, а самого 15-летнего Станислава как сына «врага народа» отправили в детскую трудовую колонию. Именно там, в кружке самодеятельности, он впервые ощутил магию сцены, ставшую для него спасением.
После колонии он поступил в театральную студию, но мирную жизнь прервала война. Чекан ушёл на фронт, под Новороссийском получил тяжелейшее ранение в ногу, но после госпиталя не сдался, а стал актёром фронтового театра, поднимая дух бойцов под обстрелами. Его воинский путь отмечен орденом Отечественной войны II степени и медалями «За оборону Кавказа» и «За победу над Германией».
После демобилизации он почти десятилетие отдал Центральному академическому театру Советской армии в Москве. Всенародную любовь ему принёс 1968 год. В «Бриллиантовой руке» он сыграл милиционера Михаила Ивановича. Именно его герою принадлжеит знаменитое протяжное «Семён Семёныч!», обращённое к Горбункову, роль которого на экране блестяще воплотил Юрий Никулин.
В том же году Чекан сыграл простого русского солдата Тихона Щербатого в киноэпопее Сергея Бондарчука «Война и мир» (1965 год). Огромным было и его наследие в дубляже, где его голосом говорили герои десятков фильмов и мультфильмов.
К сожалению, слава оказалась хрупкой. С наступлением 1980-х годов предложения от режиссёров практически иссякли, а старая фронтовая травма ноги начала прогрессировать, делая передвижение мучительным. Оказавшись за бортом профессии, Станислав Юлианович столкнулся с тяжелейшим психологическим кризисом. Именно в этот период, пытаясь заглушить тоску и физическую боль, он, как свидетельствовали знакомые, начал злоупотреблять алкоголем.
В архивных воспоминаниях близких сохранилась его горькая фраза, объясняющая это состояние: «Я не могу не пить, потому что чувствую: ни в чём нет смысла. Профессия уходит, а с ней уходит всё». Эта скрытая борьба с зависимостью омрачила его последние годы. 11 августа 1994 года, в возрасте 72 лет, актёр скончался. Его похоронили на Ваганьковском кладбище.
Наследники в кино.
Деятельность отца продолжил сын Сергей. Он дебютировал в кино ещё ребёнком в картине «Тени исчезают в полдень». (1971 год. Реж. Валерий Усков, Владимир Краснопольский), окончил ВГИК и начал выступать в МХАТ имени Максима Горького. Однако его профессиональное становление пришлось на жесточайший кризис 1990-х годов, когда многие актёры остались без работы.
Трагедия заключалась в том, что Сергей унаследовал не только отцовский талант, но и его уязвимость перед ударами судьбы. Не в силах справиться с разочарованием, он также начал злоупотреблять спиртным. Весной 2005 года с ним произошёл несчастный случай. Эта трагедия оборвала его жизнь всего за несколько месяцев до 45-летия.
Полина, дочь Сергея, потеряла знаменитого деда, когда ей было всего три года, а отца — в 13 лет. Но она унаследовала от деда и отца актёрский талант.
Окончив Щепкинское училище, Полина несколько лет работала в одном из столичных театров. Однако свою главную профессиональную стезю она, как и отец, нашла в дубляже. Именно её голосом говорят герои многих знаменитых картин.
Как стало известно rostov.aif.ru, сейчас Полине 34 года. Она живёт в Испании. Основной работой остаётся озвучивание фильмов.