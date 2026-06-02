Утверждены новые правила рентгендиагностики и МРТ для нижегородцев

С 1 сентября 2026 года в России начнут действовать новые правила проведения рентгенологических исследований (приказ Минздрава России № 359н от 8 мая 2026 года), которые заменят приказ № 560н от 9 июня 2020 года и будут действовать до 1 сентября 2032 года. Об этом сообщили в MAX-канале «Бокал прессека».
Согласно нововведениям, при проведении рентгенологических исследований допускается применение медицинских изделий с ИИ. МРТ теперь можно выполнять без направления от врача или фельдшера — порядок таких исследований определяет руководитель медорганизации.
Изменены сроки хранения медицинских изображений: контрастные снимки здоровых людей будут храниться 2 года, изображения с патологией — 5 лет, а для детей — 10 лет.
Штатные нормативы рентгеновских отделений сокращены с 7 до 5 должностей: исключены вакансии медицинского физика и медсестры. Одновременно расширен стандарт оснащения рентгеновского и флюорографического кабинетов — в том числе добавлены многоформатная камера для системы диагностической визуализации и система для преобразования цифровых изображений.
В протоколе рентгенологического исследования теперь обязательно указывать эффективную дозу облучения в миллизивертах отдельной строкой, а медработники обязаны подробно описывать результаты, фиксируя выявленные патологии и отклонения от нормы с количественными характеристиками. Кроме того, расширен перечень целей рентгенологических исследований — например, добавлена навигация и выполнение интервенционных вмешательств под контролем рентгеновских изображений.
Правила обязательны для всех медорганизаций с лицензией на работу по рентгенологии, включая учреждения первичной доврачебной и специализированной помощи, стационары, дневные стационары, службы скорой и паллиативной помощи.
