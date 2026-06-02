В Нижнем Новгороде временно сократят маршрут трамвая № 27

С 3 июня и до конца месяца в Нижнем Новгороде трамвай № 27 будет ходить по измененному маршруту. По данным областного Центра развития транспортных систем, вагоны будут курсировать от Черного пруда до Комсомольской площади.

Изменения в движении связаны с заменой стрелочного перевода на новый на узле около Парка 1 Мая.

Также с 3 июня начнется реконструкция трамвайных путей на перекрестке улиц Генерала Ивлиева и Надежды Сусловой. Работы будут идти в три этапа. Проезжая часть дороги будет заужена, но автомобильное движение сохранится во всех направлениях. Завершить работы планируется до 2 июля.