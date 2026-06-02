В Нижнем Новгороде временно сократят маршрут трамвая № 27

Также с 3 июня начнется реконструкция трамвайных путей на перекрестке улиц Генерала Ивлиева и Надежды Сусловой. Работы будут идти в три этапа. Проезжая часть дороги будет заужена, но автомобильное движение сохранится во всех направлениях. Завершить работы планируется до 2 июля.