Что почём в Зеленоградске: летний обзор цен на продукты в курортных супермаркетах (таблица)

«Клопс» продолжает мониторинг цен на продукты. На этот раз решили выяснить, как они изменились с приходом лета, и во вторник, 2 июня, отправились для этого в Зеленоградск.
Составив список из 20 самых распространённых товаров, мы прошлись по трём магазинам:
«Спар» Тургенева, 1б; «Ю-Маркет» на Курортном проспекте, 7; «Пятёрочка»: ул. Потёмкина, 15б.
Что где дешевле.
Самые недорогие макароны, морковку, гречку удалось найти в «Пятёрочке». За капустой лучше всего отправляться в «Ю-Маркет». В «Спаре» самые доступные помидоры, молоко и яйца.
Как изменились цены за сезон.
Существеннее всего подорожал репчатый лук. В марте килограмм можно было купить до 80 рублей, сейчас цена ползёт к сотне. Шокирует цена на отечественные помидоры сорта «фламенко», переваливающая за 400 рублей, однако в торговых сетях можно найти томаты и подешевле.
В сравнении с мартом подешевели яйца, яблоки и курица. Весной десяток первой категории обходился горожанам дороже 110 рублей, а килограмм куриного мяса стоил больше 210. Стоимость муки, гречки, подсолнечного масла практически не изменилась.
В марте существенно подорожали молоко и яйца.