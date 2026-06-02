В Прикамье выросло количество многодетных семей

За последние три года в Пермском крае выросло количество многодетных семей. По итогам 2024 года таких семей проживало на территории региона более 37 тысяч, а по итогам 2025-го их число составляло более 40 тысяч. Данные приводит пресс-служба краевого парламента со ссылкой на доклад уполномоченного по правам ребенка Светланы Денисовой.