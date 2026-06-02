В Липецке форум ремесленников объединил мастеров из 11 регионов России

Второй межрегиональный форум ремесленников «Россия — территория возможностей» состоялся 29 и 30 мая в Липецке при поддержке нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Участие в мероприятии приняли мастера из 11 регионов страны, сообщили в министерстве экономического развития субъекта РФ.
Первый день прошел в Липецком областном выставочном зале. Более 100 участников обсудили вопросы господдержки, продвижения на маркетплейсах, создания туристических брендов и современные тренды в дизайне ремесленных изделий. Итогом стала инициатива о разработке регионального закона о ремесленной деятельности. Заместитель председателя Липецкого областного Совета депутатов Владимир Богодухов заявил, что совместно с Липецкой торгово-промышленной палатой и мастерами будет создан законопроект, который закрепит права и обязанности ремесленников, позволив им свободнее распространять продукцию.
30 мая форум переместился на открытую площадку в Верхнем парке, где развернулась межрегиональная выставка-ярмарка «Липецкие ремесла». Более 40 мастеров представили изделия из дерева, лозы, металла, керамики, текстиля и кожи, а также травяные чаи и шоколад ручной работы. Для гостей работали интерактивные зоны и бесплатные мастер-классы, где каждый желающий мог слепить романовскую игрушку или освоить современную технику создания ковров.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.