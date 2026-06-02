В Липецке форум ремесленников объединил мастеров из 11 регионов России

Первый день прошел в Липецком областном выставочном зале. Более 100 участников обсудили вопросы господдержки, продвижения на маркетплейсах, создания туристических брендов и современные тренды в дизайне ремесленных изделий. Итогом стала инициатива о разработке регионального закона о ремесленной деятельности. Заместитель председателя Липецкого областного Совета депутатов Владимир Богодухов заявил, что совместно с Липецкой торгово-промышленной палатой и мастерами будет создан законопроект, который закрепит права и обязанности ремесленников, позволив им свободнее распространять продукцию.