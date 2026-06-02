Опасный ветпрепарат нашли в говядине и печени в Нижегородской области

Специалисты Нижегородской испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ» выявили остатки запрещенного ветеринарного препарата в мясной продукции. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Нижегородской области и Республикам Марий Эл и Мордовия.
В период с 18 по 28 мая 2026 года в рамках пищевого мониторинга на исследование поступили два образца говядины и говяжьей печени. В ходе тестов эксперты обнаружили в мясе ронидазол — антимикробный и противопротозойный препарат, который используется для лечения паразитарных болезней у животных. Присутствие этого вещества в еде жестко контролируется, так как его длительное поступление в организм человека грозит опасными последствиями.
Результаты проведенных исследований специалисты оперативно внесли в автоматизированную систему «ВЕСТА». Информацию уже направили в региональное ведомство для принятия срочных мер реагирования и изъятия опасной продукции.
