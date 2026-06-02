Создатель «Умников и умниц» Юрий Вяземский: что‑то требовать от школы — это несерьёзно

Юрий Вяземский — автор и бессменный ведущий телевизионной гуманитарной олимпиады среди школьников «Умницы и умники» (6+). Одноименное движение существует с 2013 года, в нем участвуют 45 регионов России от Калининграда до Чукотки. В интервью Наталье Мурье, руководителю ИА Stavropol.Media, Вяземский рассказал о своём отношении к ЕГЭ, искусственному интеллекту и о том, зачем инженеру гуманитарное мышление. «Новый Калининград» публикует интервью на основе партнерских отношений со ставропольскими коллегами.
Юрий Павлович Вяземский, советский и российский писатель, философ, телеведущий. Кандидат исторических наук, профессор, заведующий кафедрой мировой литературы и культуры факультета международной журналистики Московского государственного института международных отношений (МГИМО) МИД России. Заслуженный работник культуры Российской Федерации.
— Юрий Павлович, вы много лет работаете с талантливыми детьми. На ваш взгляд, их победы — результат кропотливого труда и большого усердия? Или все они одарённые?
— Рекомендую всем читать одно замечательное произведение — Евангелие. Там есть притча о хозяине, который дал работникам таланты (то есть деньги). Хозяин — это Бог: он либо даёт, либо не даёт. Но дальше работники ведут себя по‑разному: кто-то зарыл талант в землю, кто‑то небрежно с ним обращался, а хороший работник приумножил его.
От Бога талант, конечно, даётся, но его надо развивать, иначе он затухнет. Был такой немец Гёте, он считал, что каждый ребёнок рождается гениальным — с этим я, наверное, не совсем соглашаюсь, но мысль ясна: гениальность надо сохранять, потому что многие её убивают. Задача взрослых и государства — создать условия для раскрытия талантов. Но я сторонник самообразования: настоящее образование — это самообразование. Если у семьи нет возможности, надо найти духовного наставника. Главное лицо, принимающее решение, — ты сам.
— Вы встречались и работали с семьями талантливых детей. Какую роль, по‑вашему, должны играть родители? Бывает ли, что родители «тащат» ребёнка в неправильную для него сферу, и где проходит грань между родительской поддержкой и давлением?
— С родителями и учителями у нас на съемках программы с 1992 года общение закрыто. Мы начали с того, что пускали их на первые съёмки, а закончилось тем, что на третьих ребята подошли ко мне и сказали: «Юрий Павлович, мы умоляем, чтобы их здесь не было». И у нас действует этот запрет.
Родители — это колоссальная помощь. Или колоссальный, иногда очень сильный вред. Мне и моей сестре Евгении Симоновой очень повезло с нашими родителями, потому что они у нас были нашими, наверное, основными учителями. Учили меня тогда, когда я хотел. Я, соответственно, у них учился. Маму даже, простите, заставлял заниматься со мной английским. Она была замечательным педагогом в высшей школе. Никто из её коллег не верил в то, что я вечерами устраиваю скандалы по поводу того, что она со мной не занимается английским. Они говорят: «Оля, такого не бывает. Это я своего балбеса за уши тащу, чтоб он чему‑то со мной позанимался».
Ну вот эта помощь очень важна. Самообразование — это первое место. Второе место — это, конечно, родители. Если у тебя этих родителей нет, надо найти духовного папу или маму, чтоб кто‑то тебе помогал, потому что иначе это бывает безумно сложно. Дальше идёт школа.
Поэтому, когда родители приходят в школу и что‑то требуют, это несерьёзно, потому что они главные. Если ты ребёнку что‑то недодал или недодала, то при чём здесь школа, мамаша?
Участники калининградского этапа «Умников и умниц».
— Сколько времени должен уделять современный молодой человек чтению? И не кажется ли вам, что гуманитарные дисциплины информационно продвигаются меньше, чем точные науки — IT и инженерия?
— Понятно, что нам нужны технические прорывы, но душа, наверное, первостепенна: сознание, мысль, ответ на вопрос — зачем мы это делаем? Образование состоит и из технического, и из гуманитарного; отрывать гуманитарность от техники неправильно. Инженеру, может, и не обязательно глубоко заниматься гуманитарными вопросами, но если он хочет стать конструктором, учёным, без гуманитарного образования ничего не получится. Великий конструктор Туполев, когда ему предлагали замечательные проекты с точки зрения двигателей и аэродинамики, иногда говорил: «Некрасиво — не полетит». Эта гуманитарная эстетика была ему нужна.
Есть большая опасность разрыва: подготовка «снайперов» или специалистов по дронам важна, авиация нужна, но она без гуманитарной ориентации превращается в голую технику. Уроки патриотизма тоже завязаны на знании истории, географии, литературы — без этого патриотизм невозможен. Если хотите, чтобы у вас не было патриотов, тогда делайте только технологии и конструируйте дроны — неясно, куда они прилетят.
История создания атомного проекта показывает: великие физики быстро осознали масштаб творимого и понимали, что нужна не только техника, но и гуманитарная рефлексия — например, идея паритета, чтобы одна страна не обладала исключительным оружием. Именитые учёные — Нильс Бор, Эйнштейн — ориентировались и в гуманитарном пространстве; Нильс Бор, изучая творчество датского мистика Сёрена Кьеркегора, вышел на принцип дополнительности. Вот вам пример, что голая техника — это не всё.
Что нужно делать, чтобы гуманитарные науки получили большую поддержку? Просто заниматься ими. Не трубить, а заниматься. Не забывайте: человек состоит не только из головы, у него есть тело, руки, ноги, сердце и душа. Душа совершенно необходима; иногда об этом забывают..
— Как вы относитесь к искусственному интеллекту в образовании? Не опасаетесь ли, что дети будут злоупотреблять им для «быстрой» подготовки, что ИИ подменит собой живую мысль и самостоятельный труд?
— У меня простое отношение к искусственному интеллекту — это колоссальный помощник, но именно помощник, которым надо пользоваться. Мне легче это оценивать, потому что мой отец, Павел Васильевич Симонов, был крупным специалистом по высшей нервной деятельности и нейрофизиологии. По его теории, психика делится на три уровня: подсознание — там накапливается весь прошлый опыт; сознание — которое в конечном счёте принимает решения по сложным вопросам; и сверхсознание — предсознательное, где живут интуиция, ощущение красоты, юмор, любовь.
Искусственный интеллект — это, по сути, мировое человеческое подсознание: то, что наработано, продумано и введено, нечто автоматическое. Там никогда не будет красоты, если вы заранее не задали параметр, что такое красота; тогда ИИ будет «выплёвывать» определённые представления о красоте и о вас, о том, почему ваше лицо на меня так воздействует.
Но сверхсознание — это интуиция, гипотезы, нечто непередаваемое; там, в этом слое, живёт Сократ и его знание «я знаю, что ничего не знаю». Поэтому ИИ — это не интеллект в полном смысле, это искусственное, общечеловеческое подсознание. Истинный интеллект — это ещё и сознание, ваша самость, решение в критический момент, вдохновение, интуиция, юмор и самоирония. ИИ никогда не скажет «какой я дурак», если вы специально не запрограммируете такую функцию. Поэтому нужно пользоваться этим великолепным изобретением, но понимать его границы.
— ЕГЭ в России существует уже четверть века, и все это время вокруг него не утихают споры. Как Вы относитесь к этому формату экзамена? На ваш взгляд, может ли с ним справиться по-настоящему одаренный ребенок и не сужает ли он представление о настоящих знаниях и мышлении?
— Мальчик — талантливый математик, просто от Бога. С ним мучились, потому что никак не могли понять, как он сдаст ЕГЭ по математике, поэтому делали пробники. Первый пробник напугал всех: он получил лист, посмотрел на задачки, они его совершенно не привлекли — для него это было пустое место. Только одна задачка показалась любопытной. Он взял лист, стал её решать, переворачивать, ему было всё равно — его интересовало решение, и задача, хотя трудная, была решена блестяще.
ЕГЭ — это для середняков. Я всегда был против ЕГЭ и пытался это объяснить ещё тогда, когда Фурсенко занимал пост министра. Возьмите простой пример: экзамен на водительские права начинается с компьютерной теории, но вторая часть — практическая, тебя выводят на площадку, сажают за руль и смотрят, можешь ли с места сдвинуться. Так и здесь — если уж столько сил потрачено на ЕГЭ, можно его использовать, но не следует на его основании поступать в консерваторию: нужно показать слух, умение играть. И мне непонятно, как можно поступать в медицинский вуз, сдавая только биологию и химию — врачом ты будешь, а не биологом и не химиком, значит, надо ещё что‑то предъявлять.
Для талантливых людей ЕГЭ — необходимость, которую надо преодолеть. Это некий плац, через который нужно пройти, чтобы стать «генералом». Лично мне, человеку, который работает с «умниками», ЕГЭ мешает. ЕГЭ — мой враг. Потому что ЕГЭ готовит «снайперов»: человек знает точки и по ним стреляет. А мне нужна «авиация», полёт, ощущение пространства, неба, вдохновения.
— Ваши напутствия выпускникам, которые сейчас сдают ЕГЭ и выбирают путь в жизни?
— Сейчас очень сложное время, понимаю, и я их очень жалею. Хочу им сказать: вы умницы — говорите себе это в трудный момент. ЕГЭ — испытание, против которого я выступаю, но его надо преодолеть. Такова жизнь: в ней много дурацкого и много не совсем правильного. Вы должны это преодолеть, а дальше двигайтесь туда, где вы сами судья и сами — учитель.
Два вектора: определите, что вам интереснее всего, и желательно, чтобы этот вектор совпал с вектором, где вы талантливее всего. Потому что бывает, что человеку очень интересно что‑то, но он к этому не приспособлен; бывает наоборот — он идёт туда, куда легко поступить, но ему это абсолютно неинтересно. Он пройдёт по баллам, но чем он там будет заниматься? Мне, например, хочется летать, или я хочу на сцену, или что‑то ещё.
У вас самое интересное время, дорогие школьники. Конечно, вам будут мешать и ставить препятствия. У спортсменов это называется конкур; препятствие надо преодолеть, не упасть, удержаться в седле, а если вас выбросит — упасть так, чтобы потом снова вскочить на лошадь. Завершите это движение и затем — свобода в сторону гор, ветра, солнца. Вы молодые, у вас всё ещё впереди.
В Калининградской области в 2026 году финал гуманитарной олимпиады прошел в конце апреля. Абсолютным победителем стал ученик гимназии № 40 Калининграда Тимофей Сабристов. В числе призеров — Алексей Блошинский из лицея № 1 Балтийска, Вадим Бухвалов из гимназии № 1 Калининграда, Алина Епифанцева из школы № 24, Полина Яровенко из «Школы будущего», Андрей Соболь из филиала Нахимовского военно-морского училища в Калининграде, Алеся Козинец из Православной гимназии и Александр Болховской из гимназии № 40. Победитель и четыре призера по приглашению Юрия Вяземского представят Калининградскую область на федеральной игре «Умники и умницы».
Беседовала Наталья Мурье, фото: пресс-служба правительства Калининградской области, Виталий Невар / «Новый Калининград».