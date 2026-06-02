Создатель «Умников и умниц» Юрий Вяземский: что‑то требовать от школы — это несерьёзно

Родители — это колоссальная помощь. Или колоссальный, иногда очень сильный вред. Мне и моей сестре Евгении Симоновой очень повезло с нашими родителями, потому что они у нас были нашими, наверное, основными учителями. Учили меня тогда, когда я хотел. Я, соответственно, у них учился. Маму даже, простите, заставлял заниматься со мной английским. Она была замечательным педагогом в высшей школе. Никто из её коллег не верил в то, что я вечерами устраиваю скандалы по поводу того, что она со мной не занимается английским. Они говорят: «Оля, такого не бывает. Это я своего балбеса за уши тащу, чтоб он чему‑то со мной позанимался».