На Ленинском проспекте приступили к ремонту тротуара возле гостиницы «Калининград». Подрядчик огородил территорию и начал снимать старое покрытие.
Как передаёт корреспондент Калининград.Ru, со стороны проезжей части оборудовали набольшой проход. Ремонтом тротуара занимается ООО «Мосинжиниринг». В марте с подрядчиком заключили контракт на 15,6 миллиона рублей.
Специалисты приведут в порядок тротуар на Ленинском проспекте от гостиницы «Калининград» до дома № 63. На участке также обустроят велодорожку. Работы необходимо выполнить в течение 175 дней.
Программу по ремонту тротуаров в Калининграде запустили в 2023 году. За это время в городе привели в порядок около ста объектов. В 2026 году в Калининграде планируют отремонтировать 41 тротуар.