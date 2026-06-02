Не давайте в долг! Что запрещено 5 июня 2026 года в день Левона Огуречника

Пятого июня 2026 года православные верующие вспоминают обретение мощей ростовского епископа Леонтия. В народном календаре эта дата получила название — Левон Огуречник, что напрямую связано с главными сельскохозяйственными заботами этого периода. Верующие спешили в храм, чтобы помолиться святителю Леонтию. У святого просили мудрости, душевного терпения, укрепления веры и благословения на щедрый урожай.
Что запрещено 5 июня 2026 года.
Наши предки верили, что 5 июня нужно соблюдать ряд ограничений, чтобы не навлечь беду:
Конфликтовать. Ссоры и негативные эмоции грозили долгими семейными разладами.
Менять место жительства и перевозить грузы. Считалось, что это притягивает череду неудач.
Делиться планами. День «любил тишину»: если рассказать о задуманном, особенно чужим людям, удача отвернется.
Пересказывать сны. Сновидения, увиденные в этот день, следовало держать в секрете, иначе они могут материализоваться в виде неприятностей.
Мыть голову. По старым поверьям, это сулило проблемы на работе.
Считать финансы. Пересчет денег мог привести к серьезным убыткам.
Затевать ремонт и делать перестановки. Починка старых вещей и передвижение мебели сулили неприятности.
Следить за чужой работой. Наблюдение за чужим трудом грозило собственными финансовыми трудностями.
Давать в долг. Одалживая деньги или вещи, человек рискует «отдать» вместе с ними собственное здоровье и достаток.
5 июня завершали высадку огурцов и других овощей.