Профориентационный фестиваль прошел в День защиты детей в КУПНО

Участниками фестиваля стали более 200 детей и их родителей. Для гостей подготовили интерактивные площадки, мастер-классы и показательные выступления представителей различных служб и ведомств. Ребята смогли не только узнать больше о работе специалистов, отвечающих за безопасность и благополучие граждан, но и лично пообщаться с ними, задать вопросы о профессии и особенностях службы. Особый интерес у детей вызвали практические активности: участники смогли примерить форму различных ведомств, посидеть за рулем служебного автомобиля и специальной техники, познакомиться со служебной собакой, а также получить памятные подарки с символикой организаций-участников.