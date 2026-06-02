Профориентационный фестиваль прошел в День защиты детей в КУПНО

Профориентационный фестиваль, приуроченный ко Дню защиты детей, состоялся в Корпоративном университете правительства Нижегородской области (КУПНО), сообщили в пресс-службе губернатора и регионального правительства.
Юные гости праздника смогли познакомиться с профессиями, которые сегодня особенно востребованы и важны для развития региона.
«Сегодня Нижегородская область, как и многие регионы страны, сталкивается с кадровым дефицитом. Поэтому популяризация социально значимых и силовых профессий среди подрастающего поколения становится одной из ключевых задач», — отметил министр кадровой политики правительства Нижегородской области Роман Марков.
Участниками фестиваля стали более 200 детей и их родителей. Для гостей подготовили интерактивные площадки, мастер-классы и показательные выступления представителей различных служб и ведомств. Ребята смогли не только узнать больше о работе специалистов, отвечающих за безопасность и благополучие граждан, но и лично пообщаться с ними, задать вопросы о профессии и особенностях службы. Особый интерес у детей вызвали практические активности: участники смогли примерить форму различных ведомств, посидеть за рулем служебного автомобиля и специальной техники, познакомиться со служебной собакой, а также получить памятные подарки с символикой организаций-участников.
Проведение профориентационных мероприятий для детей и молодежи является частью системной работы по развитию кадрового потенциала Нижегородской области, повышению престижа востребованных профессий и формированию у подрастающего поколения интереса к профессиональной самореализации в родном регионе. Профориентационную работу со школьниками и студентами в КУПНО проводит Молодежный центр карьеры.
Напомним, что проведение профориентационных мероприятий для детей отвечает задачам национального проекта «Молодежь и дети» и способствует реализации национального проекта «Кадры».