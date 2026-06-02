Поиск Яндекса
Ричмонд
+16°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Что запрещено 5 июня 2026 года в день Левона Огуречника

У святого просили мудрости, душевного терпения.

Источник: АиФ Ростов-на-Дону

Пятого июня 2026 года православные верующие вспоминают обретение мощей ростовского епископа Леонтия. В народном календаре эта дата получила название — Левон Огуречник, что напрямую связано с главными сельскохозяйственными заботами этого периода. Верующие спешили в храм, чтобы помолиться святителю Леонтию. У святого просили мудрости, душевного терпения, укрепления веры и благословения на щедрый урожай.

Что запрещено 5 июня 2026 года.

Наши предки верили, что 5 июня нужно соблюдать ряд ограничений, чтобы не навлечь беду:

Конфликтовать. Ссоры и негативные эмоции грозили долгими семейными разладами.

Менять место жительства и перевозить грузы. Считалось, что это притягивает череду неудач.

Делиться планами. День «любил тишину»: если рассказать о задуманном, особенно чужим людям, удача отвернется.

Пересказывать сны. Сновидения, увиденные в этот день, следовало держать в секрете, иначе они могут материализоваться в виде неприятностей.

Мыть голову. По старым поверьям, это сулило проблемы на работе.

Считать финансы. Пересчет денег мог привести к серьезным убыткам.

Затевать ремонт и делать перестановки. Починка старых вещей и передвижение мебели сулили неприятности.

Следить за чужой работой. Наблюдение за чужим трудом грозило собственными финансовыми трудностями.

Давать в долг. Одалживая деньги или вещи, человек рискует «отдать» вместе с ними собственное здоровье и достаток.

5 июня завершали высадку огурцов и других овощей.