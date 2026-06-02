Что запрещено 5 июня 2026 года в день Левона Огуречника

Пятого июня 2026 года православные верующие вспоминают обретение мощей ростовского епископа Леонтия. В народном календаре эта дата получила название — Левон Огуречник, что напрямую связано с главными сельскохозяйственными заботами этого периода. Верующие спешили в храм, чтобы помолиться святителю Леонтию. У святого просили мудрости, душевного терпения, укрепления веры и благословения на щедрый урожай.