Из Казани запустили прямые рейсы во вьетнамский Дананг

В международном аэропорту Казани открылось новое туристическое направление — прямые перелеты в Дананг, крупный курортный центр во Вьетнаме.

Источник: МК.RU Казань

Полеты осуществляет авиакомпания VietJet Air. Перевозчик использует широкофюзеляжные лайнеры Airbus A330, рассчитанные на 377 пассажирских мест. Длительность перелета составит около девяти часов. Рейсы выполняются по средам и субботам.

Новое направление позволит туристам из Татарстана и соседних регионов добираться до курортов на побережье Южно-Китайского моря без лишних пересадок.

В октябре 2025 года авиакомпания VietJet Air уже запускала из Казани чартерные рейсы во вьетнамский аэропорт Камрань, и это направление по-прежнему пользуется большим спросом. Дананг также является конечным пунктом экономического коридора «Восток — Запад» АСЕАН, который соединяет Вьетнам, Лаос, Таиланд и Мьянму.