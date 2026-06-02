Из Казани запустили прямые рейсы во вьетнамский Дананг

Полеты осуществляет авиакомпания VietJet Air. Перевозчик использует широкофюзеляжные лайнеры Airbus A330, рассчитанные на 377 пассажирских мест. Длительность перелета составит около девяти часов. Рейсы выполняются по средам и субботам.
Новое направление позволит туристам из Татарстана и соседних регионов добираться до курортов на побережье Южно-Китайского моря без лишних пересадок.
В октябре 2025 года авиакомпания VietJet Air уже запускала из Казани чартерные рейсы во вьетнамский аэропорт Камрань, и это направление по-прежнему пользуется большим спросом. Дананг также является конечным пунктом экономического коридора «Восток — Запад» АСЕАН, который соединяет Вьетнам, Лаос, Таиланд и Мьянму.