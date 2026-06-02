В Орле проводят индивидуальные консультации по продажам для малого бизнеса

Центр «Мой бизнес» при поддержке нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» запустил в Орле новый проект — серии индивидуальных консультаций для предпринимателей «Рост продаж для малого бизнеса». Первые встречи прошли 28 мая, сообщили в учреждении.
На мероприятиях рассмотрели варианты развития и построения системы продаж, формирование эффективного продукта и коммерческого предложения. Также с участниками обсудили, как управлять командой и распределять функции. Особое внимание было уделено наиболее актуальным запросам предпринимателей: выходу в B2B-сегмент, увеличению конверсии из потенциальных клиентов в реальные договоры, снижению зависимости бизнеса от собственника и структурированию процессов перед масштабированием.
По итогам первых встреч участники отметили практическую направленность консультаций и возможность получить экспертную оценку своих бизнес-процессов в индивидуальном формате. Уточняется, что центр «Мой бизнес» продолжит проводить встречи проекта «Рост продаж для малого бизнеса».
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.