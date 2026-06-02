«Ростелеком» предложил химическим предприятиям отраслевые решения

«Искусственный интеллект эффективен тогда, когда опирается на опыт инженеров и реальные производственные данные. Например, при создании цифрового двойника химического реактора мы столкнулись с тем, что классическая математическая модель не позволяет учесть все факторы, влияющие на процесс. В таких случаях помогают технологии машинного обучения, которые анализируют работу установки и выявляют закономерности. Но даже самые современные алгоритмы не заменят понимания химических процессов. Поэтому успешные проекты всегда строятся на взаимодействии ИТ-специалистов и отраслевых экспертов».