Директора нижегородской компании оштрафовали за долг по зарплате в 20 млн рублей

Руководителя нижегородской компании ООО «МКТ-НН» оштрафовали за долги по заработной плате перед сотрудниками. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
В отношении директора было возбуждено уголовное дело. Организация, которая занимается строительством сетей водоснабжения, не выплатила работниками более 20 млн рублей зарплаты. Компания накопила долги перед 233 уволенными сотрудниками, которые не получили выплаты с октября 2024-го по март 2025 года.
Мировой суд признал руководителя компании виновным. Теперь ему предстоит выплатить штраф в 200 тысяч рублей.
Напомним, завод в Дзержинске задолжал своим сотрудникам 14 млн рублей. Работники не получали зарплату более полугода.