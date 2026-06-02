Власти призвали создать «запоминающуюся атмосферу» на первом с 2019-го матче сборной России в Калининграде

Горожан призвали заполнить «Ростех Арену» на первом с 2019 года матче сборной России в Калининграде и создать «запоминающуюся атмосферу». Об этом губернатор области Алексей Беспрозванных написал в своём телеграм-канале во вторник, 2 июня.
Игра пройдёт 9 июня, начало — в 19:00. Сборная России встретится с командой Тринидада и Тобаго. Глава региона отметил, что рад выбору Российского футбольного союза, и напомнил: во время чемпионата мира 2018 года калининградский стадион собирал почти 34 тысячи зрителей.
В этот раз цель одна — полный стадион. Калининград умеет встречать большой футбол.
Давайте сделаем так, чтобы эту атмосферу запомнили все — и зрители, и игроки. Придём поболеть за наших балтийцев, которые могут выйти в составе сборной России. Играть дома, на своей арене", — добавил Беспрозванных и уточнил, что Fan ID для посещения матча не нужен.
Перед матчем сборной России в Калининграде устроят фестиваль болельщиков. Его гостями станут бывшие игроки национальной команды Александр Самедов, Павел Погребняк, Ари и Кирилл Набабкин. С ними можно будет сфотографироваться, взять автограф и сыграть в футбол.