Поиск Яндекса
Ричмонд
+18°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Власти призвали создать «запоминающуюся атмосферу» на первом с 2019-го матче сборной России в Калининграде

На «Ростех Арене» команда сыграет с Тринидадом и Тобаго.

Источник: Клопс.ru

Горожан призвали заполнить «Ростех Арену» на первом с 2019 года матче сборной России в Калининграде и создать «запоминающуюся атмосферу». Об этом губернатор области Алексей Беспрозванных написал в своём телеграм-канале во вторник, 2 июня.

Игра пройдёт 9 июня, начало — в 19:00. Сборная России встретится с командой Тринидада и Тобаго. Глава региона отметил, что рад выбору Российского футбольного союза, и напомнил: во время чемпионата мира 2018 года калининградский стадион собирал почти 34 тысячи зрителей.

В этот раз цель одна — полный стадион. Калининград умеет встречать большой футбол.

Давайте сделаем так, чтобы эту атмосферу запомнили все — и зрители, и игроки. Придём поболеть за наших балтийцев, которые могут выйти в составе сборной России. Играть дома, на своей арене", — добавил Беспрозванных и уточнил, что Fan ID для посещения матча не нужен.

Перед матчем сборной России в Калининграде устроят фестиваль болельщиков. Его гостями станут бывшие игроки национальной команды Александр Самедов, Павел Погребняк, Ари и Кирилл Набабкин. С ними можно будет сфотографироваться, взять автограф и сыграть в футбол.

Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше