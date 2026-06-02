Летом в Челябинске трудоустроятся около 1500 школьников

Они будут благоустраивать город, помогать пожилым и трудиться в качестве вожатых.

Церемония открытия первой трудовой смены для школьников состоялась в День защиты детей во Дворце пионеров и школьников им. Н. К. Крупской в Челябинске в соответствии с задачами нацпроекта «Молодёжь и дети». Всего летом в областной столице планируют трудоустроить 1,5 тыс. подростков, сообщили в администрации города.

«Мы подготовили насыщенную и интересную программу на этот сезон. Сейчас у нас есть три основных направления работы для юных жителей — это благоустройство города, помощь пожилым людям совместно с социальными работниками и организация досуга в качестве вожатых», — поделилась начальник городского управления по делам молодежи Наталья Хенкина.

Трудовые отряды администрации Челябинска формируются на базе образовательных организаций. Уже сегодня 600 школьников выйдут на свою первую рабочую смену. В течение месяца ребята будут ежедневно трудиться по три часа в день.

Через центр поддержки молодежных инициатив школьники заключают трудовой договор и получают свою первую зарплату. Кроме того, для них также организуют профориентационные мероприятия, семинары центра занятости населения и экскурсии на предприятия Челябинска.

Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.