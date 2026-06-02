Летом в Челябинске трудоустроятся около 1500 школьников

Церемония открытия первой трудовой смены для школьников состоялась в День защиты детей во Дворце пионеров и школьников им. Н. К. Крупской в Челябинске в соответствии с задачами нацпроекта «Молодёжь и дети». Всего летом в областной столице планируют трудоустроить 1,5 тыс. подростков, сообщили в администрации города.