Курскавтодор заплатит до 425 млн рублей за ремонт 18 км дорог в двух районах

В Курской области ищут подрядчика для ремонта участков двух автодорог в Дмитриевском и Конышевском районах. Совокупная протяженность отрезков составляет 18,4 км. Начальная цена контракта — 425 млн руб. Информация была опубликована на портале госзакупок 2 июня.