Курскавтодор заплатит до 425 млн рублей за ремонт 18 км дорог в двух районах

В Курской области ищут подрядчика для ремонта участков двух автодорог в Дмитриевском и Конышевском районах. Совокупная протяженность отрезков составляет 18,4 км. Начальная цена контракта — 425 млн руб. Информация была опубликована на портале госзакупок 2 июня.
По техническому заданию работы следует выполнить в следующем году — в период с 1 января по 31 октября 2027-го (с учетом условий досрочного выполнения). Предполагается отремонтировать следующие участки:
«Тросна — Калиновка» — Дерюгино — Неварь (от км 8+000 до км 21+219) в Дмитриевском районе. Цена лота — 318,2 млн руб.
Конышевка — Жигаево — «Фатеж — Дмитриев» — Малое Городьково — Большое Городьково (км 0+000 — км 5+225) в Конышевском районе. Цена лота — 106,8 млн руб.
Заказчиком выступает ОКУ «Курскавтодор». Работы профинансируют из бюджета Курской области. Заявки на участие в торгах будут принимать до 18 июня. Итоги аукциона подведут 22 июня.
На прошлой неделе «Ъ-Черноземье» писал, что в Липецкой области за капремонт участка автодороги регионального значения протяженностью 18,3 км готовы заплатить до 367,5 млн руб.