В Воронеже начали судить заместительниц министра ЖКХ за превышение полномочий

Центральный райсуд Воронежа 2 июня приступил к рассмотрению уголовного дела заместительниц министра жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Воронежской области Елены Евсюковой и Наталии Толчеевой. Как пишет «Ъ», на первом заседании прокуратура огласила обвинительное заключение, после чего чиновницы заявили, что не признают вину в превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ, до десяти лет лишения свободы).
Напомним, уголовное дело на основании материалов местного УФСБ возбудило и расследовало региональное УМВД. Следствие считает, что в 2022 году чиновницы сфальсифицировали результаты исследования объемов накопления мусора, на основе которого были установлены заниженные нормативы и размер оплаты за утилизацию. По оценке МВД, министерству ЖКХ был нанесен ущерб в 9,4 млн руб. — такая сумма была заплачена крымскому ООО «Альфа», которое выиграло аукцион на исполнение работ.
В начале прошлого года УМВД вменило чиновницам мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Такое же обвинение было предъявлено бенефициару ООО «Альфа» Евгению Тютюнченко, в отношении которого расследование приостановлено в связи с его участием в специальной военной операции.
В судебном заседании Елена Евсюкова пообещала дать объяснения после оглашения доказательств обвинения. Наталия Толчеева напомнила суду, что вступила в должность замминистра уже после выполнения исследования объемов накопления ТКО, а работы вело подведомственное министерству учреждение. Она подчеркнула, что два параметра, которые, по версии следствия, были занижены, в действительности были доведены до общероссийских показателей.
Прокуратура подала к подсудимым иск о взыскании почти 9,4 млн руб. Адвокат Наталии Толчеевой Валерий Смольянинов заявил, что похищение этой суммы вменяется Евгению Тютюнченко, поэтому тот же ущерб не может быть предъявлен должностным лицам. Также он заявил, что эта сумма не может трактоваться как значительная, потому что бюджет министерства ЖКХ в 2022 году превышал 14 млрд руб. «Хотелось бы также увидеть людей, в глазах которых министерство ЖКХ было выставлено в негативном свете. Напротив, вся проблема заключается в том, что цифры были снижены относительно отчетов Тютюнченко. Так кому в итоге был нанесен ущерб?» — задался вопросом в финале своего выступления адвокат.