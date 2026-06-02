Депутаты поздравили юных нижегородцев с Днем защиты детей

В Дзержинске на стадионе спортшколы «Салют» прошёл фестиваль «Звёздочки футбола» с участием председателя Законодательного Собрания Нижегородской области Евгения Люлина.
«Большинство команд в мае сражались за детский Кубок города. Опытные игроки! Я сам стоял на воротах и видел, как они пасуют, атакуют. Чем больше детей приобщим к спорту, тем весомее будет наша общая победа. На этой неделе открываем мини-поля еще в двух детсадах Дзержинска. На них можно играть в футбол, в волейбол, в баскетбол. До конца года таких площадок появится 15, а это уже половина садиков города! Не остановимся, пока не обеспечим всех», — сказал он.
В мероприятии приняли участие команды 34 детских садов. Почётным гостем стал двукратный чемпион мира, чемпион Паралимпийских игр 2012 года Андрей Куваев. Именитый спортсмен защищал ворота. Юным футболистам удалось трижды забить гол.
Антон Гребень уже более 10 лет поддерживает традиционную благотворительную акцию в кстовском аквапарке «Атолл». В этом году юными гостями праздника стали воспитанники специальной школы-интерната, социального приюта «Алый Парус», Центра внешкольной работы им. С. А. Криворотовой, Центра по работе с «особыми» детьми, ребята из клуба «Компас», а также Кстовской организации Всероссийского общества слепых. Детей ждали водные аттракционы, обед и подарки от компании «ЛУКОЙЛ».
«Эту акцию мы проводим уже более десяти лет. Счастливые лица мальчишек и девчонок каждый раз напоминают, что это доброе дело должно продолжаться. Благодарю коллектив аквапарка за гостеприимство. Вместе мы делаем жизнь детей чуточку счастливее», — сказал Антон Гребень.
Юрий Балашов организовал для школьников летних лагерей Советского района яркий спортивно-развлекательный праздник. При поддержке спортшколы № 17 по шашкам им. А. Ф. Лазаренко и библиотечной системы района для детей провели мастер-классы по шашкам и рукоделию. Команда проекта «Спорт в каждый двор» устроила веселые эстафеты и сдачу норм ГТО. В завершение праздника дети мелом на асфальте нарисовали яркие рисунки.
«Дети — это не просто продолжение нас, это наше будущее. Их улыбки, мечты и достижения — главная награда для взрослых», — подчеркнул Юрий Балашов.
Николай Упирвицкий встретил праздник в Арзамасе. В Центральной детской библиотеке им. А. П. Гайдара при его участии открылось первичное отделение «Движения первых». Также депутат вручил благотворительные сертификаты семьям с детьми с ограниченными возможностями здоровья в Казачьей слободе Выездного. Эти средства пойдут на приобретение средств реабилитации, специализированного питания и обследования. Депутат Законодательного Собрания Нижегородской области Ирина Макарова поздравила воспитанников Центра социальной помощи семье и детям города Сарова «Теплый дом». Для ребят подготовили сладкое летнее угощение — мороженое.
Сергей Борякин поздравил детей сразу на нескольких площадках. В муниципальном округе Семеновский для ребят организовали конкурс рисунков на асфальте, а спортивный отряд «Азимут» школы № 1 п. Красные Баки отметил праздник активными играми. Все участники получили от депутата сладкие подарки.
Также, 1 июня на площади Советской в р.п. Варнавино прошло красочное и масштабное мероприятие, посвященное Дню защиты детей, — конкурс рисунков на асфальте «Разноцветная планета». Для юных варнавинцев организовали творческие мастер-классы и театрализованную конкурсно-игровую программу «Детство — это ты и я!» с участием детских дошкольных и образовательных учреждений округа и сказочных ростовых кукол. Сергей Борякин порадовал сладостями каждого ребенка, присутствующего на празднике.
«Детство — это прекрасная пора, когда солнце кажется большим, ярче светят звёзды. Впечатления детства часто остаются в памяти на всю жизнь. В этот день каждому ребенку хочется уделить особое внимание, хочется радовать и постоянно видеть счастливые глаза детей», — подчеркнул парламентарий.
Владимир Солдатенков совместно с депутатом Городской Думы Нижнего Новгорода Владимиром Тарасовым и членами политсовета Автозаводского района принял участие в празднике, который уже более 20 лет традиционно проходит на площадке кафе «Лябруска». В этом году они поздравили 40 многодетных и малообеспеченных семей.
Алексей Степанов подарил раскраски юным жителям села Ильино-Заборское — воспитанникам детского сада «Сказка», порадовав малышей полезными и интересными подарками.
В Ленинском районе Нижнего Новгорода активисты местных отделений партии «Единая Россия» и Молодой Гвардии провели праздничное и познавательное мероприятие в «Инновационном центре: в XXI век с 21 хромосомой», где занимаются дети с синдромом Дауна.
Программа включила три части: знакомство, познавательный и игровой блоки. Ребятам рассказали о зоопарке, животных и интересных фактах из мира природы. Эта тема вызвала большой отклик — дети активно включались в разговор и делились своими любимыми животными и впечатлениями.
«Я убеждён, что такие встречи имеют большое значение. Эти дети — такая же молодёжь, как и мы, со своими интересами, мечтами и возможностями. И наша общая задача — быть рядом, поддерживать, общаться и создавать условия, в которых каждый чувствует себя частью общества. Считаю, что именно через такие мероприятия формируется настоящее единство и взаимное уважение. Мы должны не разделяться, а работать вместе и помогать друг другу», — отметил руководитель Молодой Гвардии Ленинского района Дмитрий Моисеев.
Напомним, защита детства и поддержка семей — приоритет Народной программы партии «Единая Россия». В Нижегородской области создаются новые места в детских садах, благоустраиваются детские площадки и спортивные объекты, запускаются программы летнего оздоровления, поддерживаются дети-сироты и дети с ограниченными возможностями, реализуются региональные меры поддержки семей с детьми.