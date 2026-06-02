Артисты волгоградского НЭТ снялись в фильме с Никитой Кологривым

Волгоградские артисты НЭТа приняли участие в съемках фильма «Сектор Газа». Как сообщили в пресс-службе театра, Михаил Гордеев, Анастасия Жидкова, Иван Гермогенов, Максим Быкадоров и Максим Николаев появились в байопике вместе с популярным российским актером Никитой Кологривым.

Ранее сообщалось, что одной из площадок для съемки картины стал мортуарий в Волжском.

Кологривый исполняет роль лидера легендарной панк-рок-группы Юрия Клинских. Фильм является биографической драмой жизни певца — от первых шагов в Воронеже и создания коллектива в 1987 году до всенародной популярности в 90-х.

Режиссер кинокартины Владимир Щегольков. Над сценарием работает Дмитрий Лемешев, получивший широкую популярность благодаря сериалу «Король и Шут».

Напомним, во время короткой поездки в Волгоградскую область Никита Кологривый успел оценить и красоты региона, — побывав на эко-ферме.

Фото: НЭТ.

