Более 146,5 тысячи вызовов приняла нижегородская система «112» за май

Свыше 146,5 тысячи обращений от жителей региона поступило в центр обработки вызовов системы «112» Нижегородской области в период с 1 по 31 мая 2026 года. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.
За прошедший месяц специалисты зафиксировали резкий рост экстренных вызовов. Так, количество обращений к пожарным увеличилось сразу на 73% и составило 1 972 звонка. Число вызовов полиции выросло на 31% — до 21 308, а в скорую помощь нижегородцы звонили на 6% чаще — 43 643 раза. При этом на 14% сократилось количество обращений в службу газа, составив 848 вызовов. За психологической поддержкой к специалистам обратился 201 человек.
Экстренная служба напоминает, что связаться с диспетчерами можно круглосуточно, в том числе с помощью СМС-сообщений при отсутствии денег на счету или без SIM-карты. На номер «112» могут обратиться и люди с нарушением слуха, отправив сообщение с текстом «Я глухой», указав свои данные и причину вызова.
Ранее сообщалось, что 13 нижегородцев погибли в происшествиях и ДТП за последнюю неделю мая.