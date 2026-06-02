Более 146,5 тысячи вызовов приняла нижегородская система «112» за май

За прошедший месяц специалисты зафиксировали резкий рост экстренных вызовов. Так, количество обращений к пожарным увеличилось сразу на 73% и составило 1 972 звонка. Число вызовов полиции выросло на 31% — до 21 308, а в скорую помощь нижегородцы звонили на 6% чаще — 43 643 раза. При этом на 14% сократилось количество обращений в службу газа, составив 848 вызовов. За психологической поддержкой к специалистам обратился 201 человек.