Пенсионерка из Калининграда перевела мошенникам более 9,4 млн рублей

Пенсионерка из Калининграда стала жертвой телефонных мошенников и лишилась более 9,4 млн рублей. О случившемся рассказали в пресс-службе областного УМВД.
73-летней женщине в мае этого года злоумышленники позвонили и представлялись поочередно сотрудниками Росфинмониторинга, Центрального Банка и правоохранительных органов. Они убедили горожанку в необходимости декларирования и сохранения денег. Ее убедили перевести накопления на «безопасный счет».
Счеты, куда ушли деньги, устанавливают.
