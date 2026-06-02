Озвучены комплектации автомобилей возрожденного бренда Volga

Появилась информация о комплектациях автомобилей Volga. Каждая из трех моделей «возрожденного» бренда будет продаваться в трех комплектациях и пяти вариантах окраски кузова.
Кроссовер Volga K40 (аналог Geely Atlas) и бизнес-седан Volga C50 (аналог Geely Preface) будут предлагаться в вариантах «Стандарт», «Комфорт» и «Премиум». А флагманский кроссовер Volga K50 (аналог Geely Monjaro) получит комплектации «Комфорт», «Премиум» и «Эксклюзив».
Volga K40, цена которого стартует от 2 749 000 рублей, будет доступен с передним и полным приводом. При этом полный привод можно будет выбрать начиная со средней комплектации «Комфорт». Стандартное оснащение включает однозонный климат-контроль, парктроник, аудиосистему с шестью динамиками, бесключевой доступ с кнопкой запуска двигателя, «зимний пакет» опций и четыре подушки безопасности.
Бизнес-седан Volga C50, стоимостью минимум 2 899 000 рублей, в базовой комплектации предложит отделку салона эко-кожей, четыре подушки безопасности, двухзонный климат-контроль, аудиосистему с восемью динамиками, камеры кругового обзора и «зимний пакет» с подогревами.
Флагманский кроссовер Volga K50 стоимостью от 4 199 000 рублей будет наиболее оснащенным. В стандартной комплектации он получит полный привод, 19-дюймовые легкосплавные диски, интерьер из кожи и замши, адаптивный круиз-контроль, трехзонный климат-контроль, аудиосистему с восемью динамиками и вентиляцию водительского сиденья.
Что касается цветовых решений, то K40 будет доступен в белом, серебристом, светло-зеленом, синем и черном, седан C50 — в белом, серебристом, сером, зеленом и черном цветах, а кроссовер K50 — в белом, серебристом, сером, черном и зеленом оттенках.
Напомним, что все три модели выйдут в продажу у официальных дилеров марки в июне 2026 года. Первым владельцем «нижегородского» кроссовера Volga K50 стал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Он купил автомобиль до официального старта продаж, объяснив это тем, чтобы лично оценить её характеристики и дать рекомендации для дальнейшей локализации.
