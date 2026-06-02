В Самарской области планируют стабилизировать цены на социально значимые товары

Министр экономического развития и инвестиций Павел Финк сообщил, что за апрель 2026 года индекс потребительских цен в регионе составил 104,2% относительно декабря 2025 года, что выше, чем в среднем по ПФО и по России. Стоимость минимальной потребительской корзины в апреле достигла 6982 рубля. Среди факторов роста цен: высокая потребительская активность населения, низкая обеспеченность своей продукцией (молоком — на 52,7%, мясом — на 44,5%).