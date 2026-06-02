В Волгограде суд отложил заседание по делу об изъятии имущества депутата Короткова

Отметим, во время судебных разбирательств вскрылись необычайные коммерческие успехи Станислава Короткова. По требованию прокуратуры на имущество экс-депутата был наложен арест. Только лишь в списке недвижимости, принадлежащей парламентарию, 65 киммерийских и жилых объектов на территории Москве, Красногорске, Татарстане, Волгограде, Волжском и даже в Калмыкии. В их числе квартиры в доме «Шурика» и столичных лакшери-высотках, а также бизнес-центр ID Tower. Стоимость только последнего объекта оценивается в несколько млрд рублей.