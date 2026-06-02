Врачи помогли волгоградцу с тяжелой травмой позвоночника после удара копчиком

Врачи областного нейрохирургического центра ВОКБ № 1 помогли пациенту избавиться от сильных болей в пояснице после тяжелой травмы позвоночника. Благодаря современной малоинвазивной технике мужчина уже на следующий день после операции почувствовал себя лучше, сообщили в облзраве.
Мужчина страдал от болей в пояснице, отдающей в колено и ребро. До этого он неудачно упал на копчик. Болевой синдром сохранялся и прогрессировал. Врачи диагностировали остеохондроз пояснично-крестцового отдела, осложненный стенозом позвоночного канала.
Нейрохирурги провели операцию декомпрессии через мини-доступ. Сейчас мужчина продолжает восстановление дома.
— Операция поставила меня на ноги. Уже на следующий день все болевые ощущения исчезли, чувствую себя великолепно, — рассказал благодарный пациент.