Кравцов рассказал о подготовке учителей начальных классов

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Министерство просвещения России увеличит количество часов на изучение русского языка и литературы при подготовке учителей начальных классов, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
Во вторник президент РФ Владимир Путин проводит Совет по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России. Кравцов в ходе мероприятия выступает с докладом.
«Мы обязательно включим и увеличим количество часов по подготовке учителей начальных классов по русскому языку и по литературе», — сказал Кравцов.