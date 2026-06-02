Ремонт путей на Ивлиева и Сусловой в Нижнем Новгороде начнется 3 июня

Дорожники полностью заменят рельсовое полотно и контактную сеть, на время работ проезжую часть частично сузят.

Масштабная реконструкция трамвайных путей на пересечении улиц Генерала Ивлиева и Надежды Сусловой стартует в Нижнем Новгороде с 3 июня. Об этом сообщили в пресс-службе ООО «Экологические проекты».

На данном перекрестке дорожники выполнят полный комплекс работ по замене рельсового полотна и контактной сети. Модернизация дорожной инфраструктуры будет вестись в три этапа с заужением проезжей части, однако автомобильное движение во всех направлениях полностью сохранится. Завершить ремонтные работы на объекте планируется до 2 июля.

Как сообщалось ранее, из-за проведения сопутствующих ремонтных работ на узле возле парка имени 1 Мая в городе также временно изменится схема движения общественного транспорта. С 3 июня и до конца месяца будет сокращен путь следования трамвайного маршрута № 27 — вагоны будут курсировать от Черного пруда только до площади Комсомольской.