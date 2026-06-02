Поиск Яндекса
Ричмонд
+18°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Зарыбить озеро Тихое можно, но по плану: Росрыболовство ответило светлогорскому активисту

Толстолобик съел бы избыток цианобактерий.

Источник: Клопс.ru

Технически заселить озеро Тихое в Светлогорске растительноядными видами рыбы можно, но это нужно оформлять в соответствии с законодательством. Такой ответ местный активист Александр получил из Западно-Балтийского территориального управления Росрыболовства.

Письмо поступило в понедельник, 1 июня, как раз вскоре после того, как Александр обсудил свою инициативу с главой муниципалитета Владимиром Бондаренко. В Росрыболовстве пояснили, что само территориальное управление зарыблением не занимается — его функция сводится к надзору и контролю.

Однако же технически это возможно. Но — только в рамках официального Плана искусственного воспроизводства водных биоресурсов. Такой документ утверждается ежегодно. Чтобы в него попасть, нужно подать заявление — и сделать это должна администрация Светлогорского округа.

Выпустить в Тихое мальков белого амура и толстолобика Александр мечтает, чтобы избавиться от цианобактерий и зарослей тростника. Озеро не находится в ведении муниципалитета, но идея как таковая властям показалась интересной.