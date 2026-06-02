Единые учебники по русскому и литературе появятся в 2028 году

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Единые учебники по русскому языку и литературе для пятых-девятых классов будут готовы к 2028 году, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
Президент России Владимир Путин во вторник собрал заседание Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов РФ. Кравцов в ходе своего выступления сообщил, что с 1 сентября 2027 года единые учебники по русскому языку и литературе для 10−11-х классов поступят в российские школы.
«Начиная с 28-го года, уже основная школа, пятые и девятые классы, будут подготовлены единые государственные учебники», — сказал Кравцов на заседании совета.
Он также напомнил, что с 1 сентября все школы РФ уже работают по единым государственным программам по русскому языку и по литературе.