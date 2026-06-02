Единые учебники по русскому и литературе появятся в 2028 году

Президент России Владимир Путин во вторник собрал заседание Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов РФ. Кравцов в ходе своего выступления сообщил, что с 1 сентября 2027 года единые учебники по русскому языку и литературе для 10−11-х классов поступят в российские школы.