Минпросвещения утвердило список произведений для внеклассного чтения

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Министерство просвещения Российской Федерации утвердило список произведений для внеклассного чтения, в него вошли и современные книги патриотической направленности, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
Президент России Владимир Путин во вторник собрал заседание совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов РФ.
«Уважаемый Владимир Владимирович, в соответствии с вашим поручением мы утвердили список произведений для внеклассного чтения летом… В него вошли современные книги, в том числе патриотической направленности о родине, о подвигах современных защитников Отчества, в том числе героев специальной военной операции», — сказал Кравцов в ходе заседания.
Кравцов привел в пример сборник Олега Роя «Тени Донбасса: маленькие истории большой войны», книгу Михаила Федорова «Герои СВО. Символы русского мужества», произведение Олега Измайлова «Донбасс — сердце России».