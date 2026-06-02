Кравцов: Минпросвещения утвердило список произведений для внеклассного чтения.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Министерство просвещения Российской Федерации утвердило список произведений для внеклассного чтения, в него вошли и современные книги патриотической направленности, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Президент России Владимир Путин во вторник собрал заседание совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов РФ.

«Уважаемый Владимир Владимирович, в соответствии с вашим поручением мы утвердили список произведений для внеклассного чтения летом… В него вошли современные книги, в том числе патриотической направленности о родине, о подвигах современных защитников Отчества, в том числе героев специальной военной операции», — сказал Кравцов в ходе заседания.

Кравцов привел в пример сборник Олега Роя «Тени Донбасса: маленькие истории большой войны», книгу Михаила Федорова «Герои СВО. Символы русского мужества», произведение Олега Измайлова «Донбасс — сердце России».