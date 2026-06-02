Нижегородская область намерена разместить облигационный заем на 20 млрд рублей

Региональный минфин начал отбор организаций для оказания услуг по размещению государственных облигаций Нижегородской области 2026 года. Об этом говорится в материалах на портале госзакупок.

Номинальный объем облигаций составит 20 млрд руб. Срок обращения выпуска составит три года 14 дней. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 20 млн рублей.

Финансовые организации могут подать заявки на участие в конкурсном отборе до 10:00 мск 10 июня. Срок оказания услуг будет считаться от даты заключения госконтракта до 25 декабря 2026 года.