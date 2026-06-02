Глава Минмолодежи Татарстана Кадыров озвучил стоимость путевок в летние лагеря

Для детей Татарстана этим летом продолжительность смены в оздоровительных лагерях варьируется от 7 до 24 дней. Соответственно, разнится и цена. Как сообщил на брифинге глава Минмолодежи республики Азат Кадыров, родительский взнос может составлять от 6 до 56 тысяч рублей. Более половины суммы при этом занимают траты на дорогу. Трансфер в этом году сильно подорожал.