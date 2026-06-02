Глава Минмолодежи Татарстана Кадыров озвучил стоимость путевок в летние лагеря

Естественно, дороже всех оказался отдых на черноморском побережье.

Источник: Комсомольская правда

Для детей Татарстана этим летом продолжительность смены в оздоровительных лагерях варьируется от 7 до 24 дней. Соответственно, разнится и цена. Как сообщил на брифинге глава Минмолодежи республики Азат Кадыров, родительский взнос может составлять от 6 до 56 тысяч рублей. Более половины суммы при этом занимают траты на дорогу. Трансфер в этом году сильно подорожал.

Больше всего придется заплатить тем, кто хочет отправить ребенка отдыхать на черноморское побережье.

Для сравнения, путевки в республиканские лагеря стоят 20−26 тысяч рублей, путевки в муниципальные лагеря — от 6 до 20 тысяч, а за путевку в коммерческий лагерь придется выложить от 40 до 100 тысяч рублей.

Что касается такого конкретного направления, как Анапа, то, по словам Кадырова, путевка туда обойдется родителям где-то в 50 тысяч рублей. А если брать крымский лагерь «Сэлэт — Ак Барс», то там смена стоит 56,3 тысячи.