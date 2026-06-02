В нижегородской мэрии объяснили отказ от переплаты за парк в Почаине

Муниципальное казенное учреждение «ГУММиД» не имело законного права отказываться от понижающего коэффициента, изначально установленного при реализации проекта по строительству террасного парка в Почаинском овраге. Об этом сообщили «Коммерсантъ» в администрации Нижнего Новгорода.
В мэрии пояснили, что Бюджетный кодекс РФ обязывает участников процесса достигать результатов с использованием наименьшего объема средств. Отказ от коэффициента стал бы прямым нарушением законодательства. Консультации с прокуратурой по данному вопросу в администрации назвали нормальной практикой. Сейчас ГУММиД уже передал госпредприятию «ДиРОН» дополнительное соглашение к контракту с изменениями, предусмотренными документацией.
Ранее сообщалось, что у субподрядчика «Крокус» из-за дополнительных работ возникло удорожание стоимости проекта, и компания предложила увеличить смету на 34%. Из-за того, что городские власти отказались менять существенные условия контракта и привлекли к оценке прокуроров, масштабная стройка в Почаинском овраге оказалась временно остановлена.