Дороги в Волжском закрыли для большегрузов по жаре с 1 июня

В Волжском Волгоградской области на все лето закрыли дороги для большегрузов. Временное ограничение движения грузовиков с нагрузкой на каждую ось более 5 тонн будет действовать днем с 1 июня по 31 августа при повышенных температурах. Такое распоряжение дал комитет благоустройства и дорожного хозяйства для сохранности асфальта, сообщили в мэрии.