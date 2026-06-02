Дороги в Волжском закрыли для большегрузов по жаре с 1 июня

Тяжелым грузовикам летом 2026 года запретили движение и проезд через Волжский Волгоградской области.

Источник: Комсомольская правда

В Волжском Волгоградской области на все лето закрыли дороги для большегрузов. Временное ограничение движения грузовиков с нагрузкой на каждую ось более 5 тонн будет действовать днем с 1 июня по 31 августа при повышенных температурах. Такое распоряжение дал комитет благоустройства и дорожного хозяйства для сохранности асфальта, сообщили в мэрии.

— Ограничения движения тяжеловесных транспортных средств по автомобильным дорогам Волжского с асфальтовым покрытием вводятся при значении дневной температуры воздуха свыше 32 градусов с 1 июня по 31 августа с 10.00 до 22.00, — рассказали в администрации.

Водителей фур предупредят о запрете информационные щиты. Контролировать ситуацию будут полицейские.