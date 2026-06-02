Путин подчеркнул важность литературы о войне для детей

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Важно, чтобы дети через литературу знали, как жили их сверстники в годы Великой Отечественной войны, заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства во вторник собрал заседание совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов РФ.
«Очень важно, чтобы мы сегодня, тем более молодые люди, дети, погружались в атмосферу, а это можно сделать так вот достоверно через литературу того времени, погружались вот в эту атмосферу того времени, чтобы понимали, как жили их сверстники в те времена (в годы Великой Отечественной войны — ред.)», — сказал Путин.