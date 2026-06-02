В Нижневартовске Ханты-Мансийского АО обновят 3 участка дорог

Обновление трех участков дорог в ходе реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни» состоится в Нижневартовске Ханты-Мансийского автономного округа-Югры. Об этом сообщили в региональном управлении автомобильных дорог.
Один из объектов — дорога на улице Северной (от улицы Пермской до Интернациональной). Там специалисты обновят проезжую часть, установят гранитный бортовой камень, отремонтируют тротуары, заменят железобетонные плиты на асфальтобетонное покрытие, а также смонтируют остановочные павильоны.
Второй объект — путепровод на дороге «Восточный объезд города Нижневартовска». Там запланирован капитальный ремонт: замена основания, опор путепровода, пролетных сооружений, укрепление откосов, установка металлических ограждений, устройство асфальтобетонного покрытия и благоустройство прилегающей территории.
Также заменят верхний слой асфальта на улице Героев Самотлора (от улицы Мира до Нововартовской). Помимо этого, на дорогах города проводят аварийный ямочный ремонт и устраняют колейность. Например, недавно был отремонтирован участок на улице Чапаева (от улицы Омской до 60 лет Октября).
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.