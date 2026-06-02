Двоих белгородских коммерсантов осудили за контрабанду военной продукции

Учредителя и бывшего сотрудника белгородской организации осудили за контрабанду продукции военного назначения, используемой в авиационной сфере (п. «в» ч. 2 ст. 226.1 УК РФ, до десяти лет лишения свободы). Одного из них приговорили к семи годам колонии общего режима, другого — к шести. Также каждому коммерсанту назначили штраф в 500 тыс. руб. Об этом сообщили в УФСБ по региону, не называя имен осужденных.