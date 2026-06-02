Двоих белгородских коммерсантов осудили за контрабанду военной продукции

Учредителя и бывшего сотрудника белгородской организации осудили за контрабанду продукции военного назначения, используемой в авиационной сфере (п. «в» ч. 2 ст. 226.1 УК РФ, до десяти лет лишения свободы). Одного из них приговорили к семи годам колонии общего режима, другого — к шести. Также каждому коммерсанту назначили штраф в 500 тыс. руб. Об этом сообщили в УФСБ по региону, не называя имен осужденных.
Как установил суд, фигуранты за денежное вознаграждение пытались незаконно вывезти из России упомянутые товары. Другие подробности дела не раскрываются.
Ранее «Ъ-Черноземье» сообщал о нескольких подобных случаях. Так, в начале 2023 года белгородское УФСБ пресекло канал поставки продукции военного назначения с территории Украины. Уточнялось, что к контрабанде причастен предприниматель из Шебекинского района. В начале 2024 года белгородские силовики пресекли попытку перевезти комплектующие к самоходной артиллерийской установке «Гвоздика» на территорию Украины. Подозреваемым оказался гражданин Украины. В отношении него и шебекинского предпринимателя возбудили уголовные дела по той же статье.