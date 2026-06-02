В Калининградскую область приехали первые партии импортной черешни

В Калининградскую область завезли первые в 2026 году партии импортной черешни. Об этом региональное управление Россельхознадзора сообщает во вторник, 2 июня.
С 22 по 28 мая специалисты ведомства досмотрели 23 тонны ягод из Сербии. Партию проверяли вместе с сотрудниками Калининградского филиала ФГБУ «ВНИИЗЖ»: после лабораторных исследований в черешне не нашли опасных вредителей и болезней, поэтому её разрешили продавать в регионе.
