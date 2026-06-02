От тюрьмы и от жены

Южный окружной военный суд признал жителя Волгограда Тиграна Арменакяна виновным в публичном оправдании терроризма и призывам к осуществлению экстремистской деятельности (ч. 2 ст. 205.2; ч. 2 ст. 280 УК РФ). Фигурант приговорен к пяти годам колонии общего режима. Об этом сообщила пресс-служба суда.
Как указано в материалах дела, имеющихся в распоряжении «Ъ-Ростов», Тиграну Арменакяну 32 года, он имеет среднее профессиональное образование, официально не трудоустроен и ранее не судим. Официально женат, у него есть трехлетний ребенок.
Суд установил, что 30 мая 2023 года, а также 1 января и 17 февраля 2024 года Арменакян, являясь противником проводимой вооруженными силами РФ специальной военной операции, публиковал в одном из публичных Telegram-каналов комментарии, в котором одобрял деятельность запрещенных и признанных террористическими «РДК» и «ЛСР».
«Помимо этого, Арменакян, испытывая негативное отношение к представителям русской и азербайджанской национальностей, 1 сентября 2023 года, разместил два текстовых сообщения, содержащие лингвистические признаки побуждения к совершению враждебных (насильственных) действий в отношении групп лиц, выделяемых по признаку национальной принадлежности “азербайджанцы” и “русские”», — говорится в материалах делах.
В суде Тигран Арменакян полностью признал вину и раскаялся. Он рассказал, что в 2022 году после начала СВО у него с женой, гражданкой Украины, начались ссоры. Когда она ушла от него и уехала за границу, Арменакян стал противником политического курса РФ, «полагая, что проведение СВО неблагоприятно сказывается на жизни рядовых людей».
В то же время, он тревожно воспринял получаемую из новостей информацию о конфликте между Арменией и Азербайджаном и начал придерживаться радикальных взглядов в отношении русских и азербайджанцев, стал подписываться на различные проукраинские и ультраправые армянские каналы, систематически просматривать их и публиковать в них комментарии со словами поддержки гражданам Украины и воинским формированиям, воюющим на стороне Украины, а также оскорбления в адрес представителей русской и азербайджанской национальностей.
Когда администратор одного из каналов опубликовал ироничный пост о армянах, проживающих на территории Белгородской области, Тигран Арменакян написал, что он, будучи армянином по национальности, поддерживает деятельность запрещенных и признанных в РФ террористическими «РДК» и «ЛСР». В другом комментарии он восхвалил бойцов одной из вышеупомянутых организаций, пожелав им славы.
В числе обстоятельств, смягчающих наказание, назначаемое фигуранту, суд указал участие Тиграна Арменакяна «в проведении контртеррористической операции в 2014 года, наличие у него статуса ветерана боевых действий и ведомственных наград». Кроме того, суд принял во внимание посткриминальное поведение Арменакяна, который «пересмотрел свои взгляды, побудившие его к совершению преступлений».
Помимо пяти лет колонии общего режима, в качестве наказания суд лишил Тиграна Арменакяна права в течение трех лет после освобождения заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов с использованием электронных или информационно-телекоммуникационных сетей.
В срок отбывания наказания в виде лишения свободы осужденному зачтут время его задержания и содержания под стражей с 22 апреля 2025 года из расчета один день содержания под стражей за один день в колонии.