Инспекция труда расследует гибель медиков в ДТП в Нижегородской области

Речь идет о смертельной аварии в Навашинском районе, которая произошла 31 мая. ДТП случилось на трассе Ряжск — Касимов — Муром — Нижний Новгород. «Лада» выехала на встречную полосу и столкнулась с грузовиком. Женщина за рулем легковушки и ее пассажиры погибли. По информации главного редактора МИА «Стационар-пресс» Алексея Никонова, погибшие были патологоанатомом и санитаркой из Владимирской области.