Инспекция труда расследует гибель медиков в ДТП в Нижегородской области

Гострудинспекция проводит проверку после гибели двух медиков из соседнего региона в ДТП в Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.
Речь идет о смертельной аварии в Навашинском районе, которая произошла 31 мая. ДТП случилось на трассе Ряжск — Касимов — Муром — Нижний Новгород. «Лада» выехала на встречную полосу и столкнулась с грузовиком. Женщина за рулем легковушки и ее пассажиры погибли. По информации главного редактора МИА «Стационар-пресс» Алексея Никонова, погибшие были патологоанатомом и санитаркой из Владимирской области.
Гострудинспекция по Нижегородской области выясняется обстоятельства аварии и устанавливает возможную связь с производством.
