Ректор РЭШ назвал профессии, которые попали в зону риска из-за ИИ

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Искусственный интеллект уже начал заменять многие профессии, в том числе программистов и преподавателей, которые не имеют навыков для решения широкого круга задач, заявил в интервью РИА Новости в преддверии ПМЭФ ректор Российской экономической школы Антон Суворов.
«Это уже происходит. Это не значит, что все программисты будут не нужны. Но те, кто не обладают по-настоящему продвинутыми навыками, не умеют глубоко думать или не имеют кругозора, чтобы увидеть контекст задачи — уже заменяются», — сказал он.
«И не только программисты, конечно. Взять преподавателя, который просто начитывает лекции — он тоже в зоне риска. И этот процесс будет только нарастать», — добавил ученый.
По словам Суворова, будущее — за балансом между знаниями и умениями в области математики, программирования, инженерных наук — и гибкими навыками: умением общаться, критическим мышлением, дисциплиной, этикой.
«Узкотехнические, технократические специалисты максимально в зоне риска», — считает ученый.
В ближайшем будущем люди будут осваивать несколько профессий и менять их в течение жизни, уверен глава РЭШ. «И это тоже нормально. Тезис о том, что нужно учиться всю жизнь — очень верный. И это понимание у нынешних студентов развито очень хорошо», — заключил экономист.
