«В Калининграде нет таких мужчин»: горожанка ищет стильного незнакомца с татуировками, который покорил её сердце

Калининградка больше месяца разыскивает таинственного стильного незнакомца, с которым переглядывалась на остановке, но не успела попросить его номер телефона. Об этом «Клопс» рассказала Анна, которая теперь жалеет, что тогда не проявила решительности.
Всё случилось 30 апреля около восьми вечера на улице Пролетарской напротив ТЦ «Z-форт». Анна работает контент-креатором, в её обязанности входит проведение творческих съёмок и мероприятий. В этот день девушка возвращалась с работы, и всё сложилось совершенно необычным, по её мнению — судьбоносным способом.
Анна очень устала после напряжённого дня и неожиданно решила прогуляться и развеять мысли. Девушка считает, что она оказалась «в том месте, где не должна была быть тогда».
Калининградка уже подошла к своей остановке и вдруг увидела его: красивого молодого человека с тёмными волосами средней длины. Он был одет в светлые брюки и рубашку, на плече висела кожаная коричневая сумка, на правой руке — татуировки, лоферы — в цвет сумки.
«Меня он привлёк прежде всего своим внешним видом, потому что у нас в Калининграде нет таких мужчин. Я только успела подумать о том, чтобы подойти и познакомиться. С его стороны тоже почувствовала интерес. Мы посмотрели друг в друга в глаза, — вспоминает собеседница “Клопс”.
Всё это, по словам калининградки, происходило в считаные секунды. На горизонте показался 37-й автобус. Анна пожалела, что не успела взять номер телефона незнакомца, и уже будучи в салоне, увидела, как он провожает её взглядом.
Девушка разместила объявления о поиске в различных интернет-сообществах. Не получив отклика, Анна рассчитывает отыскать таинственного стилягу при помощи СМИ с большой аудиторией.
Девушка говорит, что в тот день была в белой футболке с принтом и красном пиджаке — возможно, это поможет понять герою этой истории, что именно его разыскивает понравившаяся незнакомка. Если вы тот самый модник с татуировками на руке, можно обратиться к Анне по телефону +7 911 855 38 37.
